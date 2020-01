JC Rodríguez sorprendió al revelar que fue compañero de colegio del ‘psicópata de Placilla’ Al cumplirse 10 años de la condena del 'psicópata de Placilla', Julio César Rodríguez contó que fueron compañeros de generación durante su adolescencia.

Recientemente se cumplieron 10 años desde que Erasmo Moena Pinto, más conocido como el ‘psicópata de Placilla’, fue condenado por el delito de violación contra una joven de 19 años. Un año después lo declararon culpable de los delitos de violación con homicidio, homicidio calificado y tenencia ilegal de armas, por los crímenes cometidos contra otras dos mujeres, por lo que recibió penas por doble presidio perpetuo.

Uno de los detalles que más llamó la atención de este sujeto, es que a diferencia de muchos homicidas, provenía de una familia bien constituida, de pequeño no fue víctima de violencia y durante su etapa escolar tenía notas sobresalientes.

Su enseñanza media, la cursó en el colegio San Pedro Nolasco de Concepción, establecimiento particular, católico y científico-humanista, fundado en 1948. Y fue precisamente en este lugar donde el animador Julio César Rodríguez compartió espacio con el conocido ‘psicópata de Placilla’.

Al referirse a este tema en el matinal ‘Contigo en la mañana’, Rodríguez sorprendió a sus compañeros de panel al revelar que estuvieron en la misma generación durante sus años escolares.

También te puede interesar: Julio César Rodríguez partió el 2020 con tierna postal junto a sus retoños

«Nunca he contado esto. Lo haré por primera vez. Erasmo Moena fue compañero de colegio mío entre primero y cuarto medio. No estaba en el mismo curso, yo estaba en el biólogo y él en el matemático» comenzó diciendo.

«No era compañero de sala ni de banco, pero era una generación que venía toda junta y éramos todos amigos de alguna u otra forma. Era una persona muy callada y solitaria, muy bajo perfil. Yo nunca me acordé de él hasta que mis compañeros me vinieron a hacer memoria» agregó.

Junto con esto, Rodríguez recordó que Moena venía de Tomé y que era muy introvertido. «Él venía de Tomé con otros dos compañeros, y de los otros dos me acuerdo perfecto, con nombre, historias, todo. Pero de él no tenía recuerdos. Ahora, cuando me lo describe un amigo y una amiga, me acuerdo inmediatamente de él».

«Era flaquito, no tan alto, el pelo bien rubio y corte de bacinica y largo como príncipe. Era bien introvertido, con los hombres casi no hablaba, le iba bien en el colegio me dicen acá, y era bien introvertido con los hombres y a las mujeres las molestaba» cerró.