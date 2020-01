Ignacia Michelson habló de su posible encuentro con Sargento Rap en ‘Acapulco Shore’ Luego de que se diera a conocer que formará parte de la nueva temporada de 'Acapulco Shore', Ignacia Michelson habló sobre este nuevo desafío.

Este jueves Ignacia Michelson confirmó que será parte de la nueva temporada del exitoso reality de MTV ‘Acapulco Shore’. En una entrevista con La Cuarta, la chiquilla contó algunos detalles de este importante paso en su carrera televisiva.

Sobre su reacción al enterarse de la noticia, Nacha aseguró que se puso muy feliz. «Es algo que tenía en la mente desde que hice el primer programa. Sabía que me iban a llamar a Acapulco por mi personalidad, mi locura, por mi forma de ser».

Eso sí, Michelson fue enfática en desmentir que haya quedado seleccionada sin hacer casting. «Si bien mi amiga Manelyk me recomendó, igual tuve que hacer la selección por videollamada».

También se refirió a la posibilidad de encontrarse con su ex, Sargento Rap, en el encierro mexicano. «No puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar. Además, solo seremos dos mujeres nuevas en el clan, ya que se mantendrán los mismos hombres. A todo esto, seré la primera mujer no mexicana en entrar al reality».

Junto con esto, Michelson aprovechó de confirmar un rumor que corría hace rato. Pues efectivamente está saliendo con Roberto ‘Rupert’ Frigerio, el ex de Fernanda Figueroa. «Con él nos estamos conociendo, de momento hay algo más que una amistad, pero nada serio. Tenemos mil cosas en común, gustos y amigos» indicó.