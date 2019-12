«Nadie te prepara para eso» Lisandra Silva habló de sus difíciles primeros meses de embarazo A pesar de que está más que feliz con su embarazo, Lisandra Silva confesó que no lo pasó para nada bien durante los primeros meses.

Hace poquitos días Lisandra Silva confirmó una bella noticia que se venía rumoreando hace varios meses. Está esperando su primer hijo junto a su pareja, el reconocido bailarín chileno, Raúl Peralta.

Tras hacer el anuncio que revolucionó a las redes sociales, la chiquilla se ha dedicado a compartir una serie de imágenes no solo de su guatita, sino que también de la primera ecografía, que muestra lo movido que salió su bebé.

Pero dejando a un lado la felicidad del momento, Lisandra también quiso tomarse un tiempo para hablar seriamente de lo complicados que fueron los primeros cuatro meses de embarazo.

También te puede interesar: Lisandra Silva mostró su primera ecografía tras confirmar embarazo

«Mis 4 primeros meses fueron muy duros, tuve todos los síntomas de forma aguda. Los ácidos, el reflujo, las náuseas, los olores y el mareo no me dejaban levantarme de la cama, pero tampoco dormir y cuando dormía tenía sueños horribles. Dormía sentada y nada en el Mundo me hacía estar bien» comenzó escribiendo Lisandra.

Junto con esto, Lisandra agregó: «Nadie te prepara para eso, y por mucho que te lo cuenten o lo leas experimentarlo es otra cosa. Pensé que no lo superaría, pensé que no pasaría jamás. Pero finamente me estoy sintiendo mejor. A todas las mamás que se están sintiendo así, mucha fuerza y valor después del 4to mes todas las nubes se disiparán y comenzarán a ver el Sol! Ojo estaremos sensibles por todo el embarazo ( él hambre de despierta, el Humor me cambia a menudo durante el día, y aún los olores son un problema para mi».

Aquí te dejamos su publicación: