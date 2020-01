Daniela Aránguiz pidió que le cuidaran la casa… terminaron haciendo carrete y sacando uno de sus autos En medio de sus vacaciones, Daniela Aránguiz denunció que el chiquillo a quien dejó a cargo de sus mascotas hizo el medio carrete y le sacó hasta un auto.

Aprovechando los últimos días del año, Daniela Aránguiz partió de vacaciones junto a su familia hacia Dubái y desde ese país ha compartido varios registros en sus redes sociales.

Pero sin duda, uno de ellos llamó la atención de sus seguidores, pues la esposa del Mago Valdivia reveló que ocurrió una situación muy desagradable en su casa en Chilito y que se enteró mientras descansaba.

Resulta que a través de sus redes sociales, Daniela contó que los porteros del condominio donde vive le avisaron que estaban haciendo un carrete al interior de su casa.

Según informó el portal AR13, la ex chica Mekano le pidió a un universitario, conocido de la familia, que cuidara a sus mascotas durante su viaje. Sin embargo, el perla no se le ocurrió otra cosa que armar un carrete al que invitó a varias personas, pero sin pedirle permiso al futbolista ni a Aránguiz.

Tras esto, Daniela revisó las cámaras de seguridad de su casa y confirmó lo dicho por los porteros, llevándose una desagradable sorpresa, ya que vio que había una persona en su cama.

Pero esto no es todo, pues se dio cuenta de que uno de sus autos no estaba en su casa, dado que el joven lo había sacado sin permiso, pese a no tener licencia de conducir.