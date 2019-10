«Comprar municiones es igual que como comprar un kilo de pan» Alcaldesa de La Pintana habla sobre muerte de guaguita por bala loca 11 octubre

Durante la jornada del jueves te informamos de una trágica noticia. Un pequeño de tan solo 9 meses falleció producto de una bala loca que le llegó a la cabeza en medio de la noche mientras dormía junto a sus padres en la comuna de La Pintana.

Frente a esto, la alcaldesa Claudia Pizarro, no se quedó ajena a este lamentable e indignante hecho y aseguró que perseguirá con todo a la persona que disparo: «Nosotros nos vamos a querellar contra ese infeliz porque no podemos resistir más, no tenemos derecho a vivir en paz».

Y eso no fue todo, ya que durante la mañana del viernes, la edil de La Pintana comentó que: «Se están haciendo indagaciones de qué sector podría provenir el impacto de bala. Nosotros a dos cuadras estamos con la comuna de El Bosque, con la calle Nueva Imperial, en un sector donde se sienten muchos disparos. Así que no solo nosotros a la gente de la comuna de La Pintana, sino que también a la comuna de El Bosque, pedimos que nos puedan entregar datos».

También te puede interesar: Falleció guaguita que fue víctima de una bala loca en La Pintana

Posteriormente se refirió a la tenencia de armas. «En este país se le sigue vendiendo a los delincuentes. Comprar municiones es igual que como comprar un kilo de pan. Eso no puede seguir sucediendo. Por qué tenemos armas en las casas,en las poblaciones: solo para matar. Y nosotros llamamos para que esto se acabe».

«Estoy segura que si esto hubiese pasado en Las Condes ya tendríamos al personaje que mató a Baltazar» aseguró Pizarro sobre el pequeño que falleció por la bala loca.

Para cerrar la alcaldesa aseguró que «el tema no es más Carabineros, no es más tanquetas. Aquí se tiene que configurar el Estado de Derecho. Aquí la gente honesta, libre, trabajadora tiene que poder caminar por las calles. Los delincuentes tienen que estar tras las rejas».