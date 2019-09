Yamila Reyna en la polémica tras mostrar sus axilas sin depilar 2 septiembre

Cada día son más las mujeres que se aburren de los clásicos estereotipos de la belleza femenina y optan por desafiarlos. Y uno de los que más genera debate es el tema de la depilación, sobre lo que bien sabe Yamila Reyna.

Resulta que la actriz, al igual que muchas de sus colegas, decidió utilizar su cuenta de Instagram para mostrar con orgullo sus axilas sin depilar: «Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo» escribió la comediante argentina junto a la postal.

Eso si, a algunos no les pareció muy bien su decisión y de inmediato aprovecharon de criticarla en los comentarios: «Esa tontería de no depilarse, va ser como estar con otro hombre, por favor Yamila no caigas en eso»; «Ahora eres bailarina de ballet pregunto? porque veo que levantaste la pierna»; «Eres tan linda y simpática…pero x favor no te sumes a esa moda!!!» fueron parte de los mensajes que le dejaron.

De todas formas, Yamila también recibió el apoyo por parte de sus seguidores. «Me encanta, vivan los pelos»; «Me impresiona como el hombre se espanta por el pelo tanto» y «Hay que andar como a uno le guste, con pelos o sin pelos» le comentaron.