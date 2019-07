El nuevo cambio de horario de “Pasapalabra” indignó a sus televidentes

Luego del estreno de la nueva teleserie de Chilevisión, «Gemelas», es que el canal decidió hacer un cambio en su programación habitual, lo que dejó como principales afectados a los seguidores del programa de concursos «Pasapalabra».

Esto debido a que la nueva producción dramática será emitida de domingo a jueves a las 21:30 horas, una vez terminadas las noticias de CHV. Frente a esto, «Pasapalabra» ha comenzado a transmitirse cerca de las 23:00 horas.

Como era de esperar, esto molestó a quienes ven habitualmente el programa de concursos, ya que provocó que el último episodio terminara a eso de la 1 de la mañana, es decir, «aún más tarde» de lo normal.

Aquí algunas reacciones:

Hora finalizacion del rosco: 1:53 AM (2:53 en la Reg. de Magallanes)

Muy tarde, de hecho pensé q se me había pasado el capítulo pq estabn en comerciales 😂 Ojo ahí @chilevision no todos pueden madrugar

Esop, muy buenas noches a todos (:#PasapalabraCHV

— Nico Alexis ⚪🎧 (@NikolasNj) 29 de julio de 2019