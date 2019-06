Pancho Saavedra habló de su duro pasado con las drogas 20 junio

Recientemente Pancho Saavedra fue el protagonista de la sección «Lecciones de vida» de la Revista Capital. Y en el marco de esta publicación el animador de «Lugares que Hablan» dio a conocer algunos episodios de su vida que muchos desconocían.

«Yo he sido una persona muy afortunada. Mi familia tenía una carnicería y nos iba bien. Nunca me faltó nada… Todo eso me hizo madurar. De mi familia aprendí que todo se consigue trabajando. Es verdad que a veces hay golpes de suerte o que uno está justo en el lugar adecuado, pero hay que trabajar, levantarse temprano. Yo soy muy trabajólico y me cuesta ponerme límites con eso» comenzó relatando el animador.

También te puede interesar: Pancho Saavedra y Claudio Bravo se unen a la campaña de invierno en las calles de Santiago

Junto con esto Pancho Saavedra también se refirió a su más reciente campaña «Abriguemos Chile», la cual busca ayudar a personas en situación de calle en este invierno. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue su relato sobre la dura experiencia que vivió con las drogas en la universidad.

«Mi primer año en la universidad no fue bueno. Caí en la droga. No meses, pero sí estuve un tiempo consumiendo cocaína, hasta que una prima me acusó con mis papás. Y ellos llegaron un día de improviso al departamento donde yo y una amiga vivíamos. Fue tremendo» recordó sobre esa etapa el rostro de Canal 13.

Además agregó: «Fuimos a una clínica de rehabilitación. El tratamiento costaba 18 millones de pesos. Mi papá le dijo a mi mamá que si vendía un camión podría juntar esa plata. Yo lo vi llorar. Conociéndome, sé que habría parado, pero eso es algo que todavía me duele».

Finalmente comentó que: «Ahora tengo 41 años y siento que me han pasado tantas cosas. Sobre todo, que he aprendido a ponerme en el lugar de la gente. ‘Lugares que hablan’ me ha enseñado que los problemas míos no son nada».