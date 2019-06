Keyla Caputo habría cerrado su Instagram por críticas al «traicionar» a Manelyk González en «Resistiré» 19 junio

En el capítulo del martes de «Resistiré» se mostró la traición que hicieron Sebastián González y Keyla Caputo a Manelyk González. Esto luego de que el parcito tuviera un apasionado momento durante la fiesta de disfraces del equipo naranja.

Resulta que el chileno y Keyla se besaron durante la actividad, pero su encuentro continuó después de la fiesta, escondidos en el baño. En ese momento la ex chica reality se encontraba fuera del encierro durante la fiesta. A pesar de esto, obviamente Manelyk se enteró de todo lo ocurrido y de inmediato encaró a su amiga por la «traición».

En ese momento Mane le aseguró que de Sebastián, con quien se emparejó justo cuando entró a «Resistiré», no esperaba nada, pero de ella sí. Es por esto mismo que la mexicana no ocultó su enojo hacia su compatriota. Finalmente este episodio no solo indignó a la ex «Acapulco Shore», sino que también a los seguidores del reality.

Esto porque tras el capítulo Keyla recibió una serie de críticas en sus redes sociales durante la noche. Al parecer tantos fueron los malos comentarios, que la chiquilla decidió borrar su cuenta de Instagram. Hasta el momento de la redacción de esta nota, la cuenta de la modelo aparece como «página no disponible», según informó el portal AR13.