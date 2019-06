El «Niño Poeta» se va en picada contra «El Tarro», «Zafrada» y otros niños virales 20 junio

Hace unas semanas el Minsal lanzó una campaña liderada por los conocidos niños protagonistas de virales. el «Chimuelo», «Zafrada», «Tarro», «Niño Vende Palos» y el «Niño Poeta». Sin embargo, el último se desenmarcó del resto, explicando por qué no participará en la próxima película «Amigos Inseparables».

Jorge Rivas, el nombre real del niño poeta, explicó en La Cuarta que «Quisiera recalcar que no comparto ningún ideal que pudieron ver en ese comercial, ya que pienso sinceramente que yo llegué a la televisión no por haber vendido un palo, ni por un terremoto, ni tampoco por caerme en bicicleta o porque se muriera mi pájaro”.

El pequeño de 10 años dijo que él llegó a la televisión «Para transmitir momentos históricos de nuestra nación, la forma de hacerla progresar y una verdadera alternativa patriótica para Chile, además de hacer prácticamente todo en la literatura y la cultura, que es lo que me apasiona y lo que deseo hacer de grande”.

Explicó también que no aparecerá en la película «Amigos Inseparables», que tendrá la participación de sus compañeros de campaña y el «Monito» Vidal. Según él, no quiso participar porque le ofrecieron muy pocas líneas. «Si Martín Rogers me quiere invitar a la película, que sea más equitativo. Creo que todos somos niños y deberíamos tener las mismas oportunidades. Cinco o diez estrofas para cada uno.»

