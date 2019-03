Viña 2019: Mauricio Pinilla criticó a Bad Bunny durante su presentación y lo subieron al columpio 4 marzo

Este 1 de marzo justo al cierre del Festival de Viña del Mar, Bad Bunny era el encargado de encender a la Quinta Vergara en un show que estuvo marcado por los gritos y la euforia, comportamientos que confirmaron que el show del cantante era el más esperado de esta versión.

Y aunque el público y los televidentes estaban realmente on fire con el Conejo Malo, hubo uno que no disfrutó su show y no dudó en comentarlo a través de Instagram. Y es que al parecer la música del puertorriqueño no es para nada del gusto de Mauricio Pinilla, quien escribió: “Menos mal mi hija se acaba de decepciona. #VivaLaVerdaderaMusica”.

Sus palabras no fueron bien recibidas por los fanáticos del artista, quienes lo hicieron pebre con los comentarios y lo subieron al columpio en relación a su situación actual como futbolista.

Menos mal que mi hija se acaba de decepcionar ! Gracias #Viña2019 🙏 #VivalaverdaderaMusica — Mauricio Pinilla (@pinigol51) 2 de marzo de 2019

achuntale al arco mejor — 𝐯 𝐚 𝐥 𝐞 ♡‘ 𝐬 𝐢 𝐜 𝐡 𝐞 𝐧 𝐠 (@winwinbylov) 2 de marzo de 2019

Y te ha visto jugar futbol?, ahí se viene la segunda desilusión ! — Ewok Jara (@Jaritacabezon) 2 de marzo de 2019

Arriba del escenario Bad Bunny ha corrido más que Pinilla en la U — Christian Milenko (@ChiryLenko) 2 de marzo de 2019

Igual que los hinchas de la u contigo jajaj — Jaime Esteban (@Piojinho22) 2 de marzo de 2019