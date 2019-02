“Si vas a demandar, demándame a mí”: Anita Alvarado se va en picada contra Paty Maldonado 6 febrero

Anita Alvarado se enojó y le echó la foca a Patricia Maldonado a través del programa Intrusos, donde entregó su opinión sobre la panelista de Mucho Gusto que actualmente se ha llenado de polémicas por sus dichos junto a Raquel Argandoña en el programa de radio que ambas comparten .

Ahora la farandulera se fue en picada contra las palabras de La Maldo, esas con las que sacó a la luz los fondos que recibió Tatiana Merino por la Fundación Regazo del Artista, plata que nunca se vio. A lo que la ex de Álvaro Salas le respondió que su pasado durante el periodo de Pinochet no había sido muy limpio.

Por esto la Geisha se metió de lleno a opinar. “Opino igual que la Tati (Merino). ¿Te acuerdas una vez que yo estuve en ‘Primer Plano’? Le dije ‘si vas a demandar, demándame a mí’, porque yo sí tengo testigos -que te van a dar vergüenza- de lo que ustedes hacían. Yo no hablo del bailoteo, hablo de la otra parte”, dijo.



Después de esto la mamá de Angie Alvarado siguió hablando contra la cantante y repasó la polémica con Luis Gnecco. “Con respecto al actor, lamento mucho que les haya chupado las patas. Uno es de una pura línea, no de dos. Eres o no eres. Si pides disculpas, y ya les había pedido telefónicamente, no era necesario. Más encima lo humillaron para que las pidiera públicas… Un poco de dignidad. ¿Cuándo la otra le ha pedido disculpas a quién?”.

Para finalizar realizó una advertencia a la opinóloga. “Ella tiene que tener mucho cuidado, porque este ya no es un país de gobierno militar. Debe tener cuidado porque hay gente que le puede sacar muchos trapitos al sol y ella ya no está en edad para recibir un colapso nervioso. Ahí se nos muere la Paty y te aseguro que la mitad del país no la va a llorar”, concluyó.

¿Que responderá Paty Maldonado frente a esto?