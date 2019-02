Karen Bejarano habla de cómo sufrió durante años por sus pecas 5 febrero

Karen Bejarano usó su cuenta de Instagram para posar al natural y confesar que desde que era chiquitita le hacían bullying por tener pecas en la cara, situación que la llevó a convertirse en alguien muy insegura e incapaz de aceptar durante años esa característica. “Cuando era niña me molestaban mucho, me ponían sobrenombres, me decían que me lavara la cara que estaba sucia y eso me dejaba súper triste e insegura”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que: “Las que antes me daban vergüenza, ahora son mi más lindo accesorio y las cuido como algo que además de darme un toque distinto, me hacen única”.

Cabe mencionar que durante mucho tiempo la ex panelista de Muy Buenos Días no se miraba el espejo a raíz de sus pecas, porque no le gustaba nada de lo que veía. Por eso hizo un llamado a “generar consciencia de lo que sale de nuestras bocas y de la de nuestros hijos a la hora de hacer una crítica o burlarse de alguien por sus diferencias; porque nunca sabemos el nivel de dolor, inseguridad y/o trauma que causamos con las palabras”.