Arrestan a cantante de reggaeton por presunto abuso sexual y secuestro 8 febrero

Hace algunas horas la prensa colombiana señaló que Kevin Roldán fue detenido por presunto abuso sexual y secuestro tras una denuncia que realizó su ex polola, quien además pidió que no se diera a conocer su identidad por miedo a las represalias.

El cantante de reggaeton fue imputado por los delitos de “secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar”, señaló la policía de ese país. Sin embargo, él negó todo tipo de mal comportamiento y señaló que: “Los que me conocen saben el amor que siento por cada uno de mis seres queridos y lo importante que es para mí el respeto”. Desmintiendo sus palabras, su ex aseguró que él la tenía encerrada en vigilancia de sus guardaespaldas, no la dejaba recibir visitas y mantenía relaciones sexuales sin su consentimiento.

Así entonces, el dueño de “Ruleta Rusa” se encuentra en compañía de su núcleo familiar, mientras los encargados del caso realizan las investigaciones correspondientes. Eso sí, cabe mencionar que el año pasado durante una gira en Chilito, dos chiquillas lo acusaron de pedirles sexo a cambio de entradas a su concierto, por lo que no es primera vez que se ve envuelto en este tipo de acusaciones.

#ATENCIÓN En recurso reposición interpuesto por defensa de Kevin Roldán,juez revocó medida aseguramiento carcelaria,impuso una no privativa consistente en no acercarse a víctima y rechazó apelación Fiscalía.Fue imputado por secuestro simple,acceso carnal y violencia intrafamiliar — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 7 de febrero de 2019

#ATENCIÓN A la cárcel el cantante de reguetón Kevin Roldán por presunto abuso sexual. La denuncia fue interpuesta por su compañera permanente. #Fiscalía le imputó secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 7 de febrero de 2019