Ex de Hernán Calderón sufre grave enfermedad y no tiene ni uno para costearla 23 enero

Desde el año 2007 aproximadamente Alejandra Álvarez, quien se hizo conocida por ser pareja de Hernán Calderón en ese entonces, no aparece en televisión. Sin embargo, este miércoles la ex opinóloga reapareció en La Mañana de Chilevisión para hablar de la grave y extraña enfermedad que la aqueja y asegurar que no tiene ni uno para costearla.

Álvarez fue diagnosticada hace un año con el Mal de Chagas, dolencia que se produce tras la picadura de un parásito que vive en las heces de la Vinchuca: “Se aloja en todos los órganos del cuerpo, principalmente en el esófago y corazón. Por eso, de no ser tratada a tiempo podría generarle efectos graves.

Fue aquí que la ex enemiga de Raquel Argandoña aseguró que por estos días se las da de Uber para poder tener un poco de billetito, ya que está a bolsillos pelados desde que la estafaron con un negocio en cien millones de pesos. “Fui a la tele porque he recibido muchas amenazas, esto lo vendí para pagar a los acreedores y la verdad es que siempre doy la cara. Este hombre ha estafado a mucha gente y sólo quiero que me pague, que la justicia haga su pega”, agregó más tarde a LUN.

¡Que todo salga bien!