Andrés Caniulef trabaja en tv pero no paga sus cuentas: Taxista acusa deuda de 150 luquitas 23 enero

Definitivamente el 2018 no fue fácil para Andrés Caniulef, el periodista confesó estar sufriendo una depresión y salió abruptamente de la tv. Sin embargo, pareciera que los problemas no han quedado atrás, ya que apenas comenzó el 2019 un taxista lo acusó de una deuda de 150 luquitas que tiene hace dos meses.

Fue a través del programa Intrusos que César Romero, aseguró que además de los viajes no pagados, él le prestó cincuenta mil pesos al panelista de Bienvenidos, quien hace algunos meses le aseguró que no tenía ni uno. “Dice que no tiene plata, que no le han pagado. Mis papás dependen de mí y él no me paga. Por qué yo tengo que ponerme en su lugar y él no en el mío”, dijo el conductor.

Por otro lado, aseguró que aunque ha ido a su casa a tocarle el timbre en reiteradas ocasiones, él solo se hace el leso. Por eso, no pone en duda realizar una demanda, ya que “en Whatsapp tengo toda la evidencia”.

¡La volaita!