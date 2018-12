María Luisa Godoy respondió a dichos de Paty Maldonado sobre su futura animación en Viña 2019 11 diciembre

Hace algunas horas les contamos que sin pelos en la lengua, Patricia Maldonado opinó de la futura animación de María Luisa Godoy en el Festival de Viña del Mar 2019 -revisa los detalles-. Es por eso, que la conductora del matinal Muy Buenos Días, no dudó en responder.

“Es su opinión y yo la respeto. Cada cual tiene derecho a expresarse… No siento que me haya criticado de mala forma. No me molesta, porque uno espera que haya críticas más duras. Y es obvio, porque es el Festival de Viña”, comenzó diciendo al programa Intrusos.

Más tarde, agregó que: “Siempre he entendido que habrá críticas, unas más fuertes, otras más suaves y otras más buena onda… No lo tomo como algo personal contra mí. Es parte de Viña. Para ser honesta, siempre esperé esto”, finalizó.