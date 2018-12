Silvina Varas responde a seguidores que sapearon su término con Nacho Lastra 14 diciembre

Hace algunas semanas los seguidores de Silvina Varas e Ignacio Lastra quedaron pa’ dentro cuando los tortolitos usaron sus cuentas de Instagram para contar que después de dos años separados, decidieron darse una nueva oportunidad. Sin embargo, algunos sapos aseguraron que los chiquillos habían terminado, porque no se les ha vuelto a ver juntos.

A raíz de eso, la ex chica reality decidió publicar un video en sus historias para aclarar que los rumores no son ciertos. En las imágenes, aparecen ambos asegurando que si no han compartido material, es porque quieren cuidar la relación.

“Preferimos guardarnos el amor para nosotros”, asegura el modelo.

¡Aww!