Morandé Con Compañía: Emblemático comediante se fue de tarro y aseguró que no sigue en el programa 6 diciembre

Hace algunos días se supo que en 2019, Morandé Con Compañía solo irá un día a la semana debido a modificaciones que está presentando el canal. Por eso, solo llegarán a los televidentes los viernes en horario prime.

Y una de las otras bombas que se dio a conocer hace algunas horas, es que Ernesto Belloni tras dieseis años en el programa, no sigue en el espacio que conduce con Kike Morandé, porque la producción le señaló que no podía seguir con su show en solitario, y aunque le ofrecieron ser parte de El Muro, prefirió dar un paso al lado.

Así mismo lo confirmó él en Muy Buenos Días, asegurando que: “Yo trabajo solo, tengo un estilo, hago mis guiones, hago mis escenas y no me sentiría bien ahí. No me atrae estar en El Muro”.

Por otro lado, algunas malas lenguas confesaron que no es el único que sale del programa.

¡Mucho éxito para él!