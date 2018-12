Junior Playboy reapareció para hablar de su nuevo y particular trabajo 27 diciembre

Poco se ha sabido durante el último tiempo de José Luis Concha, más conocido como Junior Playboy, quien tras su participación en La Divina Comida en 2017, no volvió a aparecer en la televisión chilena. Sin embargo, el chiquillo reapareció hace poco para dar una entrevista a The Clinic, donde contó cuál es su nuevo y particular trabajo.

Resulta que el ex chico reality conversó sobre su momento profesional actual, asegurando que ahora se las da de tarotista, ya que su abuela que “era una bruja mala que rompía matrimonios”, le enseñó cómo hacerlo.

“Yo me di cuenta que podía ver más allá, el aura de las personas y mil cosas. Al principio lo tomé mal. ‘Capaz que me esté chalando’, dije yo. No quería meterme en ese cuento”, comenzó diciendo, para luego agregar que este “don” comenzó cuando tenía quince años.

Al mismo tiempo, señaló que también hace limpieza y sanaciones. Sin embargo, cabe destacar que el chiquillo solo lo está haciendo como una humorada a través de Instagram y no cobra peso alguno por sus “predicciones”.

¡La volaita!