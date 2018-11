Luis Mateucci dejó locas a sus seguidoras al presentar a su hermano 17 noviembre

Luis Mateucci usó su cuenta de Instagram hace algunas horas para presentar a su hermano menor, quien hace algunos días se convirtió en médico. Y como el che no es de compartir fotos familiares en sus redes sociales, dejó loca a sus seguidoras con el cabro.

Y es que el ex chico reality está chocho, así que no dudó en dedicarle emotivas palabras. “Hoy es uno de esos días más felices de mi vida. Mi hermano más chico es oficialmente médico. Pasaron tantas cosas en este tiempo de tu carrera, pero nada te detuvo. Estoy súper orgulloso de vos y siempre dije que me hubiera encantado sacar aunque sea un 50% de vos”.

Más tarde, el amigo especial de Fanny agregó: “Sos una persona increíble y veo en vos muchas cosas de mamá. Siempre voy a estar y siempre te voy a apoyar en todo. Seguí así, nunca cambies. ¡Por eso sos lo que sos! Te quiero mucho, pendejo”.

¡Aww!