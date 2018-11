¡Es oficial! Popular segmento hot no irá más en la Teletón 21 noviembre

Hace algunos minutos el animador Eduardo Fuentes, confesó a Soy Chile que uno de los segmentos hot más populares de la Teletón no estará más presente en la cruzada benéfica, lo que de seguro dejará triste a más de alguno.

Se trata de la Vedetón, segmento que comúnmente se emitía durante la madrugada de las transmisiones para un público adulto. “Ya no va la Vedetón, no hay Vedetón… Como no podía animarla yo”, dijo el periodista.

(También te puede interesar: Feña Godoy habla de la difícil situación que vive después de grabar cada capítulo de Isla Paraíso)

Todo esto, porque asegura que este año habrá un espacio con “un aspecto más simbólico que práctico”. Por otro lado, en el sitio El Filtrador señalaron que esto se debe a que “el directorio de Teletón no quiso seguir con el bloque hot de la madrugada”.

Así entonces, se espera que este espacio sea llenado con una sección de stand up comedy y una versión de “Mi Nombre Es”.