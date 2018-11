Chiquilla aumentó sus pechos para gustarle a su pololo y su vida cambió para siempre 1 noviembre

La historia de una mujer italiana de treinta años ha conmovido en redes sociales, ya que muchas chiquillas se vieron identificadas con su historia. Y es que Annapaola Xodo contó que cuando tenía 22 años y trabajaba en el mundo de la moda, decidió someterse a una cirugía plástica, que a la larga solo significó dolor y sufrimiento.

Es que ella, por querer verse más bonita y gustarle a su pololo, se puso implantes mamarios, esos mismos que ahora la hacen vivir un verdadero calvario: “Tenía el mundo en mis manos pero un amor me catapultó al abismo y aún no he sido capaz de salir de ese agujero”, escribió en Instagram.

Después de la operación la cabra empezó a sentir sus piernas inflamadas y calientes. Sufrió diversos dolores, hinchazón y pérdida de peso: “Las prótesis de silicona intoxicaron mi cuerpo”, reveló.

Debido a estos problemas, desde 2011 a este año debió ser intervenida en las salas de Urgencias de hospitales más de 70 veces: “Un infierno que no le deseo a nadie. Los médicos en Italia no entendían qué tenía, porque mis exámenes eran perfectos, era yo mi propia enemiga, un factor común en las mujeres que tienen esta ‘enfermedad oscura'”, dijo Xodo, describiéndola como la “enfermedad de los implantes de pecho”.

Finalmente, la italiana se quitó las siliconas, pero continuó con los problemas físicos. En junio de este año Annapaola visitó un especialista en Estados Unidos tras ser recomendada por Crystal Harris, la esposa del fundador de Playboy, Hugh Hefner.

Harris sufrió problemas similares y gracias a ella comenzó un nuevo tratamiento. “Desde ahí inició mi renacimiento. Me estaban envenenando”, relató. Es por eso, que la italiana quiere usar las redes sociales para advertir a las chicas jóvenes sobre los peligros de las cirugías estéticas.