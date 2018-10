Vivi Rodríguez se fue en picada contra Dani Aránguiz por dichos sobre su vestimenta 9 octubre

Hace algunos días les contamos que el domingo pasado José Miguel Viñuela y compañía le dieron el vamos a la Gira Mekano 2018, evento que los hará recorrer varias ciudades del país para reencontrarse y bailar junto a los fans más nostálgicos -revisa las imágenes-.

Sin embargo, en esta fiesta musical hay varios ausentes, una de ellas es Daniela Áranguiz, quien este lunes no estuvo ni ahí y criticó de lo lindo a sus ex compañeros que se presentaron en el primer concierto.

Resulta que la esposa del Mago Valdivia, confesó que sus ex compañeras “fueron como a una clase de zumba, con zapatillas, como demostrando que ya no se la pueden”. Agregando además, que Vivi Rodríguez “ya no se puede poner los mismos shorcitos que cuando tenía 20 años”.

Todo esto hizo que la brazuca no se guardara nada y sin pelos en la lengua le respondiera a través de redes sociales, asegurando que no tiene nada en contra de la chiquilla, pero que ella no es nadie para decirle cómo vestirse.

“Soy Artista, Comunicadora, Educadora Física, Empresaria, tengo 36 años, casada hace 11, tengo 2 hijas hermosas y soy una mujer libre, muy segura de lo que soy y de lo que quiero, y nadie, absolutamente nadie, me va a decir con qué me puedo vestir”, escribió.

Al mismo tiempo, invitó a todos sus seguidores de Instagram a comentar para conocer su punto de vista.

¡Chuu!