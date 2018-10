Revisa los mejores memes que han marcado el Cyber Monday 2018

Hasta mañana miércoles 10 de octubre, millones de chilenos podrán acceder como todos los años al Cyber Monday, servicio que ofrece desde productos electrónicos hasta viajes a precios más bajos de lo común, o al menos eso prometen las empresas.

Sin embargo, los más desconfiados decidieron no comprar nada de las 280 marcas que ofrecieron sus descuentos y compartieron memes por redes sociales, asegurando que las ofertas no existen y que es se trata de una estafa para los clientes.

“Todavía hay chilenos que creen en Cyber Monday”, “compré las mismas zapatillas hace dos meses y al mismo precio”, “chantas, chantas”, escribieron algunos.

¡Mira!

Cuando las ofertas del #CyberMonday no son lo q parece 😂😂😂 #CYBERMONDAYCL #Cyberday #VerdadesOcultas pic.twitter.com/cXLxTwOUlj

Algo así o no? 🙄 #CiberMonday pic.twitter.com/mys4gyVLBB

Gracias a la Visa♪ Que me ha dado saldo♪ #CybermondayCL pic.twitter.com/wLaQl5rSN1

Como que algo no calza en esta promo del #CyberMondayCL en @LIDERcl 😂😂 pic.twitter.com/VBOaazUnGv

Ya me he topado con muchas “ofertas” así, no vayan a caer weon 😅 #CyberMondayCL #CyberMonday #CyberDay #FelizLunes pic.twitter.com/xamkqj9EKv

— ◾ 🦇 〰️ 🎃 ʝʊɑɱϸіѕтеіɳ 🎃〰️ 🦇 ◾ (@DelToro_JP) 8 de octubre de 2018