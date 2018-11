Joaquín Méndez se emociona hasta las lágrimas al confesar que hizo bullying 31 octubre

Hace algunas horas el panel de Mucho Gusto conversó durante varios minutos sobre el bullying, tema que siempre ha dado que hablar a nivel país. Bajo esta perspectiva, cada panelista contó su experiencia, sin embargo, la que llamó la atención fue la de Joaquín Méndez.

Y es que el che, entre lágrimas reconoció que además de recibir bullying cuando era chico, él también hizo durante mucho tiempo. “Era nuevo en el colegio y entré a los últimos tres años, cuando ya sos más grande… Yo era muy chiquito, rubiecito y todos los demás me agarraron de punta al principio. Me jodían con mi mamá. Aparte, era flaquito, rubiecito y me daban, me daban. Pero nunca me pudieron hacer daño”.

De hecho, en pleno programa el che contó a sus compañeros que le envió un mensaje a la persona que molestó en el pasado: “Miren lo que acabo de hacer recién, le escribí a Brian, que era esta persona que sentí le había hecho daño. Le dije (comienza a leer su teléfono) ‘te quería pedir perdón si te molesté mucho en el colegio’, y me dice ‘¡Ey!, no pasa nada, te agradezco el gesto. Y llegamos a la conclusión de que éramos todos pendejos y bobos, y está todo más que bien ahora. ‘Gracias, chavón’. Yo le digo ‘igual me gustaría saber si me odiaste en algún momento’. Me dice ‘puede ser, pero eso queda en el pasado, así que tranquilo’”.

-Revisa el video aquí.