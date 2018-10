Avanza y avanzan las historias en Verdades Ocultas y cuando los televidentes creen que todo está a punto de terminar, ocurren situaciones que demuestran completamente lo contrario. Por eso, más de alguno ha perdido la paciencia.

Poca paciencia que se ha visto reflejada durante este último tiempo en redes sociales, donde hace algunas horas hicieron pebre a Tomás, luego de que le hiciera una escena de celos a Rocío en La Picá de Los Soto.

Resulta que el chiquillo que le fue infiel con Amelia, que más tarde se casó con ella y le dio la PLR a la hija de Laura, está picado porque la cabra está dándose una oportunidad con Rafael. “Machistas así existen mucho”, “que ganas de entrar en la tele y pegarle un combo a Tomás”, “que tipo más patético Dios mio”, escribieron algunos en Twitter.

Tomás hizo un escándalo en la picá de los Soto… no puede sacarse a Rocío de la cabeza. #VerdadesOcultas pic.twitter.com/hPP2lhbvzf

#verdadesocultas Tomas ql, es que no conoces la dignidad cuando la ves? pic.twitter.com/XrQKOeR4JW

No lo soporto Tomas desgraciado que te pase un tren y déjanos en paz #VerdadesOcultas

Nicolás: “por qué no asumes de una buena vez que Rocío es parte de tu pa sa do”

Tomás: “pORQUE NO KEROOO, NO KERO”#VerdadesOcultas pic.twitter.com/QrhaegmBTb

