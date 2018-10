Fiel a su estilo Bad Bunny le responde a profesora que lo trató de “destructor de mentes” 23 octubre

Hace algunos días en Puerto Rico el nombre de la profesora Valley Jessiesther, comenzó a aparecer en todos los medios de comunicación luego de que usara su cuenta de Twitter para hablar de Bad Bunny.

En sus palabras -las que llegaron luego de que el gobernador de ese país Ricardo Roselló pidiera un tercer concierto del cantante a raíz del éxito de ventas-, expresó que aunque ella lucha día a día con darle una mejor calidad de educación a sus alumnos, él los desvía con sus letras subidas de tono porque lo ven como un Dios.

“Dígame usted… ¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿cómo es que yo como maestra después de años de estudios apenas logro pagar mis cuentas, mientras usted por rimar palabras obscenas gana millones?… No me mal interprete, no le deseo mal, al contrario, pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye”, dice parte de la carta.

Tanta controversia causaron sus líneas, que el mismo cantante de trap decidió responder fiel a su estilo, asegurando que él no es secretario de la educación y que no tiene nada que ver con su curriculum u objetivo de enseñar: “¿Sabe en qué no estoy de acuerdo con usted? En que me quiera echar la culpa de la posible ineptitud suya (sólo supongo), de la ineptitud de Gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país”, expresó.

Además, aseguró que desde niño escuchaba reggaetón y “un sin número de artistas más que hablabann de sexo, drogas y palabras ‘malas’ en su canciones y ¿sabes? Nunca saqué malas notas por escuchar su música, ni abandoné la escuela, incluso entré a la universidad…A veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera”.

Finalmente, hizo un llamado a todos los niños de Puerto Rico y el mundo a “nunca abandonar la escuela, porque no hay nada más cabrón que aprender y tener conocimientos que no tenías ayer, que no importa lo que quieras en la vida, hay que estudiar”.