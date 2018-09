Todo se derrumbó entre Angélica Sepúlveda y su galán turco 11 septiembre

Un poco más de un año duró la relación de Angélica Sepúlveda y su galán turco, a quien conoció en Bolivia y con el que recorrió varios lugares del mundo. Sin embargo, todo se derrumbó, ese amor quedó atrás y hoy está soltera.

Así al menos lo dio a conocer a través de Instagram, luego de que junto a una imagen asegurara: “Fuimos el amor perfecto en el tiempo equivocado. Felicidad y alegría por siempre. Gracias”.

Y como no faltan los sapos, muchos comenzaron a preguntar las razones del quiebre, y aunque la ex chica reality no entró en detalles, aseguró que no fue falta de amor ni de tiempo, que “solo me faltó valentía”.

Por otro lado comentó, que está trabajando mucho para mantenerse firme y tranquila, porque así “mi corazón descansa”.