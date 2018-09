Rafa Araneda se emocionó hasta las lágrimas con regalo cumpleañero de su hija 20 septiembre

El pasado 18 de septiembre, Rafael Araneda celebró un año más de vida junto a sus seres queridos y no dudó en compartir fotos de la celebración en sus redes sociales, donde además confesó que hubo varios regalos que lo hicieron feliz.

El más importante fue el de su hija Martina, quien hizo que el animador se emocionara hasta las lágrimas, con un libro lleno de dedicatorias de todos sus familiares, junto a fotos sacadas del baúl de los recuerdos en más de doscientas páginas.

(También te puede interesar: Mey Santamaría cuenta duro momento que vivió su hijo en parque de diversiones)

“Un trabajo extraordinario que me ha tenido emocionado hasta no contener las lágrimas durante un buen rato y así ratificar que soy el hombre más afortunado del mundo por la familia que tengo, y por las personas que me han dado tanto tanto tanto amor en mi vida”, escribió.

¡Aww!