Mey Santamaría cuenta duro momento que vivió su hijo en un parque de diversiones 20 septiembre

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Mey Santamaría habló del duro momento que vivió su hijo menor en un parque de diversiones en Orlando, Florida, donde se encuentra de vacaciones junto a su familia.

Resulta que la cubana se encontraba feliz de la vida disfrutando junto a él de las maravillas que ofrece el lugar, cuando un brocacochi se acercó al pequeño y le pegó una cachetada sin razón alguna, dejándola completamente en shock a ella y su marido.

Y aunque no entregó mayores detalles del resto de la situación, aseguró que: “Él parece estar llevándolo bien, porque tiene mucha entretención. Pero no puedo explicarles el dolor que siento, pues he tratado de mantenerlo siempre lejos de todo lo violento”.

¡Chequeteeeto!