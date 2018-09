Coca Mendoza cuenta divertida anécdota que vivió con Maradona 7 septiembre

Gabriel Mendoza, más conocido como Coca, fue uno de los invitados del reciente capítulo de La Noche Es Nuestra, programa de Chilevisión donde conversó de varios temas con Felipe Vidal, Jean Philippe Cretton y Francisca García-Huidobro.

Entre esos, se refirió a una desconocida y divertida anécdota que tiene con Diego Armando Maradona, con quien se encontró hace algunos años en Show de gol. Aquí los ex futbolistas quisieron intercambiarse camiseta, y ahí es donde pasó todo.

Resulta que el che no se atrevió a llamarlo por su sobrenombre y prefirió decirle Coquis, en vez de Coca. “Él no me podía decir así po”, dijo el chileno desatando la risa de los animadores.

