Andrés Caniulef se emociona en pantalla al contar duro momento que atraviesa 26 septiembre

Hace algunas semanas les contamos que Andrés Caniulef dejaba Chilevisión después de cuatro años por varios problemas que está atravesando. Uno de esos, sería su depresión, esa que no lo ha dejado en paz desde hace algún tiempo.

Fue precisamente en la reaparición del periodista en Muy Buenos Días de TVN, que contó cómo ha sido vivir con ella, tanto así, que ésta lo llevó a perder una relación amorosa. Por otro lado, el chiquillo comentó que siempre se mostró como un hombre al que le gustaban las fiestas y que no tenía miedo, sin embargo, era todo una mentira: “Yo siempre me he puesto armaduras”, dijo.

Fue aquí que el ex panelista de La Mañana se quebró, ya que recordó que todo empeoró cuando trabajó en el Festival de Viña del Mar, pues sus ataques de pánico y angustia aumentaron.

(También te puede interesar: Cami Recabarren dejó calladito a mal hablado que la mandó a hacer abdominales)

“En las noches yo no podía dormir porque tenía pánico, aún así me levantaba al matinal, me acostaba a las 4 o 5 de la mañana. No sabía lo que me pasaba, tenía temor de no poder trabajar, que al otro día iba a estar mal, que no iba a cumplir, que no iba a ser el mismo de siempre, que no iba a estar tan preparado para el backstage. Eso fue lo que finalmente me hizo caer”, dijo.

¡Mucho ánimo para él!