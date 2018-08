“No me quiero morir”: Ex chica reality necesita urgente trasplante de pulmón 3 agosto

Sin duda alguna Angie Jibaja está viviendo uno de los momentos más fuertes de su vida, ya que hace algunos días se enteró que necesita con urgencia un trasplante de pulmón. Todo esto, porque la ex chica reality tiene una fibrosis pulmonar.

Fue la misma mamá de la peruana quien confirmó la información al programa Válgame Dios, donde dijo entre lágrimas que su hija está mal. Más tarde, Jibaja reconoció que: “Tengo un pulmón de una abuela de 97 años, con un aire me puedo morir. Igual hay cura, en el hospital Almenara son expertos en trasplantes de pulmones. Para tener una vida normal otra vez necesito un trasplante, pero me muero de miedo”.

Al mismo tiempo, la chiquilla se emocionó al reconocer que cayó nuevamente en el alcohol, pero que “ya no quiero tomar, me voy a morir en cualquier momento y no quiero dejar a mis hijos. Ellos se mueren por mí y yo no los quiero dejar”.

¡Que todo se solucione!