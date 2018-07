¡Junten miedo! Rusia 2018 ya tiene árbitro para la final

Ya todos sabemos que Francia y Croacia se verán las caras este domingo 15 de julio para la final de Rusia 2018 que tiene a todo el mundo expectante. Y como la fecha se acerca, la Fifa anunció hace algunas horas el nombre del árbitro que va a dirigir el juego final.

Se trata de Nestro Pitana, argentino de larga trayectoria que también dirigió el partido inaugural del mundial y quien será el encargado de tener todo en orden en el último encuentro. “He sido honrado con la tarea de dirigir la final. Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mi!”, escribió el che en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que el profesional recibió miles de comentarios en mala a través de la misma red social por parte de sus compatriotas.

He sido honrado con la tarea de dirigir la final! Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mi!

I am truly honored to have been chosen to be the referee of the Final! Good luck to both teams, I hope to be up to the task!

