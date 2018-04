Registro de evasores del Transantiago comienza a funcionar en junio del 2018 6 abril

Que día a día algunos usuarios del Transantiago sean frescos y se aprovechen subiendo a los buses sin pagar, aún es un dolor de cabeza para el Gobierno. Por eso, a partir del 5 de junio comenzará a regir el registro de evasores con el fin de poner más ojo en las sanciones, considerando que sólo el año pasado casi cien mil personas fueron citadas a los juzgados por no pagar sus multas.

Todos ellos pasarán ese mismo día a integrar el denominado “registro de evasores”, ya que el jueves pasado se publicó la ley que fijó su complementación en 60 días, señala La Tercera. Ésto involucra a que no se les devolverán impuestos y se les suspenderán las licencias de conducir a los deudores.

El registro de cada nombre de aquellos que no paguen su pasaje, serán entregados por el Registro Civil al Ministerio del Transportes, quienes habilitarán un sitio web con el objetivo de consultar los datos. “No serán antecedentes públicos, sino que cada persona no infractora podrá consultar un máximo de ocho veces por año“, señaló el ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo.

Así entonces, la multa llegará a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales lo que equivale a $ 70.951 pesos y además, otra de las sanciones será aplicada a aquellos que agredan a los fiscalizadores del Transantiago.