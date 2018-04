Mónica Godoy reaparece y habla de la meningitis que la dejó hospitalizada cinco días 6 abril

Hace algunas semanas Mónica Godoy publicó una foto en su cuenta de Instagram que dejó preocupados a sus seguidores y tras cientos de mensajes la actriz de 41 años apareció para aclarar la situación.

Resulta que debió ser hospitalizada durante cinco días a raíz de una meningitis viral, tras sufrir intensos dolores de cabeza. Y hoy, la ex protagonista de “Aquelarre” señaló a Las Últimas Noticias que aún se está recuperando.

“Tengo dolor de cabeza, pero ha ido disminuyendo. Lo que me dijo el doctor es que no haga fuerza, y en realidad en el teatro no la hago”, dijo, agregando que: “Debería estar cada día mejor. Te diría que estoy en un 80% y el médico me dijo que en dos semanas debería estar bien, sentirme de lo más normal”.

Al mismo tiempo destacó la ayuda que su familia le ha entregado para que pueda descansar como corresponde, sobre todo sus hijas que “se han portado muy bien y entienden… Me dicen ‘mamá no, todavía no puedes hacer esto’ o ‘mamá no hagas fuerzas'”.

Respecto a retomar su vida laboral, Godoy confesó que ya comenzó: “Recién el lunes salí de mi casa a trabajar, estoy bien en los plazos médicos, se podría decir que estoy convaleciente, retomando el ritmo”.

¡Esperamos se siga recuperando!