¡Es viernes 13 y la superstición lo sabe! 13 abril

Que es de mala suerte, que cosas terribles pueden pasar, que no hay que casarse en un día como este y tantas otras teorías rondan en contra de los viernes 13, se hacen presentes cada vez que llega la fecha.

Pero ante la superstición de muchos chilenos que de verdad la consideran una pésima fecha, la numeróloga Sonia Ducie dijo a BBC que “se trata de la transformación y el cambio, teniendo de por sí una energía innata”, agregando que los pensamientos negativos, “dependen de nosotros, porque la energía es neutral”.

Pero hay algunos que de verdad se van al chancho, bajo el mismo concepto el Centro de Gestión del Estrés aseguró en una investigación que solo en Estados Unidos más de veinte millones de personas están afectadas por el miedo a lo que pueda pasar este día y que entre varias decisiones que se toman, las que destacan son: No cerrar negocios y no salir de sus casas.

Pero el miedo se expande mucho más, afectando incluso al dinero, tanto así que Donald Dossey fundador de este centro aseguró que: “Se calcula que en este día se pierden 800 o 900 millones de dólares porque la gente no vuela, no sale y no compra… Cosas que normalmente hacen”.

Y ustedes ¿Son de esos que cree en la mala suerte?