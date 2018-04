Color de piel, ojos y pelo: Preguntas de Visa para extranjeros que quieren vivir en Chile causan polémica 19 abril

Hace algunos días Sebastián Piñera anunció las exigencias que serán consideradas para la Visa de extranjeros que quieran vivir y trabajar en Chile -revisa los detalles aquí-. Y hoy el tema vuelve a hacer noticia, ya que varios postulantes han señalado ser protagonistas de racismo al ingresar a la pagina del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que al solicitar este documento se pregunta por el color de piel, ojos, pelo, estatura, entre otros.

A raíz de todo esto, Eduardo Cardoza -vocero del Movimiento de Acción Migrante- anunció que habrán acciones: “Estamos estudiando qué vamos a hacer, pero de partida ya nos parece que ese formulario entraña una discriminación evidente y que no tienen ninguna relación con el trámite en específico que se pueda hacer allí”,

Bajo ese aspecto, desde el Minrel aseguraron que “esta información no es un elemento que sirva para definir si se concede o no una visa”, agregando que “en el caso de los extranjeros que vienen a nuestro país, lo que se busca al solicitarles estos datos es reproducir este registro, que no está aquí”, detalla Publimetro. De esta manera, pueden tener información clara en caso de extravío de documentos o accidentes.

Por otro lado, el canciller Roberto Ampuero quiso salir al paso y aclarar que estas preguntas “existen como tal y son parte de las fichas, desde el año 2005”, dijo a ADN, asegurando que “no tiene nada que ver con la ola migratoria que se produce hoy en el país”, finalizó.

Y definitivamente nadie ha quedado indiferente a esto, ya que a través de Twitter los usuarios han manifestado su descontento y hablan tajantemente de descriminación.

Además de una política migratoria que institucionaliza la discriminación por país de origen, los requisitos de postulación a visa incluyen el color de piel, de pelo y ojos. Así se construye una política racista en Chile! pic.twitter.com/KABi8lUgWj — Migraciones Movimiento Autonomista (@migracionesMA) 18 de abril de 2018

Cuando la realidad supera a los memes: Un amigo me mando este print sobre un campo OBLIGATORIO que se debe llenar para trámite de visa… así con la inmigración en los #TiemposMejores. Si esto no es racismo, ¿qué es? pic.twitter.com/NdeGXuveQh — Felipx Allende (@HalunkeValnor) 18 de abril de 2018

¿Se pregunta el color de piel para pedir visa? ¿Chile 2018 o Alemania 1933? (foto vía @missingxalone) pic.twitter.com/ggAF6IRz6h — Manuel Guerrero (@manuel_guerrero) 18 de abril de 2018

El cuestionario para postular a una visa en Chile pregunta el color de piel de los postulantes. Esa aberracion tiene dos explicaciones:

1. la autoridad es racista.

2. La autoridad es ignorante y estupida.#inmigrantes — Gonzalo Vera (@goveme) 19 de abril de 2018

Y el @Minrel_Chile, ¿Aún no aclara por qué se pide identificar el color de tez, de ojos y pelo a quienes solicitan Visa consular ?

Cabe recordar que, solo a ciertos extranjeros se les exige Visa para ingresar a Chile. pic.twitter.com/87CiwkTJwK — Difamadores (@difamadores) 19 de abril de 2018

Si este es el sistema para filtrar en la plataforma para obtener visa consular de manera electrónica, creo que seguimos imponiendo barreras.A las de tipo de profesionales ahora se suma filtro por tipo test y pelo.Para mi discriminación y sego racista.https://t.co/i0PJFrwOAb — Leonardo Polloni A. (@PolloniLeonardo) 19 de abril de 2018