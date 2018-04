Carlita Ochoa reaparece en TV luego de compleja cirugía 17 abril

Luego de ocho meses fuera de la tele por una compleja cirugía que debió realizarse, Carla Ochoa hizo su flamante reaparición ante todo el público que la quiere y recuerda con cariño.

Como invitada al matinal “Mucho Gusto”, la modelo habló de su hija, de su tiempo fuera de las cámaras y de la razón que la llevó a hacer un alto en su vida profesional.

Bajo ese mismo tema, “La Carlita” señaló a LUN que: “El 22 de marzo del año pasado me operé por primera vez, pero no quedé bien, y la otra fue a fines de abril. La primera vez me operaron mal y quedé complicada físicamente. La verdad es que anduve un poco depre también porque uno deja de hacer todo. Cuando falla la salud, falla todo”.

Lo anterior se llevó a cabo luego de que le encontraran una una hernia lumbar L4-L5 en la parte baja de la espalda que “me complicó mucho porque era demasiado grande, llegó a ser casi invalidante y el dolor me llevó a operarme”, dijo.

Así entonces, la “Reina de la Pampilla” 2017 pretende volver con todo a la vida televisiva que tanto le gusta.

¡Qué bueno que salió todo bien!