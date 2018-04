Actor de “Perdona Nuestros Pecados” fue parte de “Calle 7” y ¿nunca nos dimos cuenta? 12 abril

El guapetón Nicolás Oyarzún, que con sus ojitos verdes, dulce voz y talento ha logrado conquistar a miles de mujeres, es uno de los protagonistas de la exitosa teleserie “Perdona Nuestros Pecados”.

Pero antes de brillar como actor en “Su Nombre Es Joaquín”, “Dama y Obrero”, entre otras, cuando era estudiante de teatro por ahí en el 2009, congeló su carrera para ser parte de un nuevo desafío; integrarse al programa juvenil “Calle 7”, donde le habían ofrecido dar a conocer sus dotes actorales en una mini serie.

Como eso no pasó y finalmente terminó compitiendo como el resto de sus compañeros, se quedó sólo un mes y probablemente por eso pasó desapercibido para muchos.

Hoy el actor y cantante reconoce que aunque no tiene nada en contra, se arrepiente de haber ingresado al espacio: “Es una cosa personal y no era pa’ mi. O sea, yo pensé que iba a hacer una serie juvenil, yo quería actuar, y cuando me di cuenta que no había que actuar agarré mis cosas y me fui”, dijo al sitio Lima Limón.

Y el amor que ya tenía en ese entonces por la actuación, se nota en cada uno de los papeles que ha hecho hasta ahora ¿cierto?