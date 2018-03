Vale Roth volvió con su pololo luego de tremendo culebrón 14 marzo

Los tortolitos se ven muy enamorados. Ojalá les dure el amor.

Hace un tiempo se supo la copucha de que Vale Roth pateó a su pololo, Piero, por una supuesta infidelidad en una fiesta.

Pero como se dice: Donde hubo fuego, cenizas quedan. Por fotos publicadas por la misma chica conflictiva de la farándula se supo el regreso del amorío entre ambos.

“No hablen si no saben absolutamente nada. A mi no me dieron la oportunidad de hablar y aclarar nada llegaron y empezaron a inventar cosas y meter a terceras personas. Ya hablaré”, dijo tajante Valentina.