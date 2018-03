¡Pero cómo! Ex manager de Juan Gabriel jura de guata que “sigue vivo” 14 marzo

Joaquín Muñoz publicó el libro en donde, según él, el “Divo de Juárez” se encontraría con vida.

El ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, publicó recientemente el libro “Juan Gabriel y yo detrás de la muerte”, en el que asegura que “El Divo de Juárez” se encuentra con vida y que no falleció en agosto de 2016.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo. En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer”, precisó, según indica el sitio Cosmopolitan.

“además, explico en mi libro cuál es la verdadera razón por la que Juan Gabriel tuvo que huir a refugiarse y a esconderse, porque de lo contrario su familia lo iba a matar de verdad”, dijo el encargado de la agenda del artista.

“Juan Gabriel va a aparecer y le pedirá perdón a su pueblo. Él les dará las verdaderas razones de porqué fingió su muerte. En mi libro también hablo de todas esas personas mentirosas que se decían amigos de Juan Gabriel”, agregó.

A todo esto, en 1985 este mismo señor publicó un polémico libro titulado “Juan Gabriel y yo”, que contenía imágenes del artista en situaciones comprometedoras.







