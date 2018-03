Se llamaba Sergio y ahora es Sergia: Argentino se cambia de sexo para jubilar antes 22 marzo

El hombre quiso jubilar a los 60 años y no a los 65, como establece la ley para el género masculino.

El insólito caso de un argentino que se cambió de sexo para poder jubilar cinco años antes de lo que determina la ley, está dando la vuelta al mundo, según cuenta el diario Crónica.

El hombre identificado como Sergio Lazarovich no se realizó ninguna intervención quirúrgica en su cuerpo, sino cambió su nombre a Sergia. De esta manera, por ser de sexo femenino, puede jubilar a los 60 años y no a los 65.

“Sergia” trabajaba en el sector administrativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad encargada de la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos.

Este trabajador no era muy querido entre sus compañeros, porque justamente no se caracterizaba por ser un ejemplo. “Toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no trabajar”, dijo un trabajador de la AFIP.

Hombre se cambia de sexo para jubilar antes en Argentina. https://t.co/mvu8wfMU96 pic.twitter.com/q2QpkZd5yc — Noticias Virales (@notiviralescom) 22 de marzo de 2018

El proceso del cambio de sexo debe pasar por el Registro Civil para ser válido. Lazarovich explicó que inició el trámite de cambio de género en la ciudad de Salta en junio del año pasado, pero por una cuestión normativa, lo terminó en Tucumán porque nació allá.

“Lo hice porque estoy convencido, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie”, remarcó Lazarovich, y comentó que se sorprendió por la repercusión del tema. “Me enteré por mi hija esta mañana”, agregó.







