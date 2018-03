¿Puedes encontrar al perro en la nieve? El nuevo desafío viral

Cada cierto tiempo un nuevo viral se toma las pantallas de internet, y hace unos días ese fenómeno ha vuelto a ocurrir.

Una foto de un perrito mimetizado en la nieve es el nuevo furor en las redes sociales, en donde una usuaria de Twitter publicó la foto de la mascota de su hermana, en Estados Unidos.

En la imagen, apenas se puede distinguir la nariz y los ojos del can, lo que dificultó a varios para que descubrieran donde está.

“Mi hermana tomó una Polaroid del perro en la nieve, pero se mezcla muy bien y…”, escribió Alice en la red social.

My sister took a Polaroid of the dog in the snow but he blends in too well and pic.twitter.com/I3YrzgK2RD

— Scoobert Doobert (@apotr0paic) March 3, 2018