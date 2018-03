¡Casi se cae la leona! Adriana Barrientos se tomó una arriesgada foto que le podría haber costado la vida 29 marzo

La modelo fue advertida por su fotógrafo de lo peligroso que estaba haciendo, pero no lo tomó en cuenta.

Los “me gusta” y los seguidores mueven a muchas personas en las redes sociales. Sobre todo a los famosos que mientras más tengan, suelen ser más cotizados por las marcas para promocionar sus productos.

Adriana Barrientos se tomó una arriesgada foto que luego subió a su cuenta de Instagram el día martes, pero no fue sino que al día siguiente que se percató lo que había hecho.

La modelo se tomó una fotografía desde la baranda de vidrio de un edificio en un piso 16. Algo sumamente peligroso y que podría incluso haberle costado la vida.

“Fui irresponsable, no le tomé la gravedad hasta que vi los comentarios”, aseguró Barrientos al diario Las Últimas Noticias.

Además reveló que el fotógrafo le insistió que era muy arriesgado lo que estaba haciendo, pero ella hizo caso omiso a la sugerencia.

“Mi fotógrafo tiene 25 años, yo 37. Yo debería ser la persona madura y no tomar ese riesgo absolutamente innecesario y él me dijo dijo varias veces, pero ante mi insistencia no le quedó otra”, confesó la modelo.

Barrientos reflexiona y afirma que fue un mal ejemplo el que dio. “Salí ilesa de esto, pero tengo claro que por encaramarme pude tener un accidente que me costara la vida”, dijo.







