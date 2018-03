Madam “Kenita Boo” entregó sus predicciones para Kathy Salosny 27 marzo

La modelo y ahora numerologa comentó qué se le puede venir a la ex animadora del matinal de Mega.

Ante el reciente despido de Kathy Salosny del matinal “Mucho Gusto” y el escándalo que provocó el llanto de Karla Constant por la supuesta culpa que tiene de este despido, el futuro televisivo de Salosny es algo incierto.

Ante esto, la actual numerologa Kenita Larraín, llamada “Kenita Boo” entregó algunas predicciones sobre lo que se viene en la vida de la ex animadora.

“Ella, este 2018, entra en ciclo 5, que se llama el movimiento. El cambio, la transformación. Es por eso que no me llama la atención que haya sufrido este cambio. Estos períodos son generalmente cambios de casa, trabajo, pareja. Es mover la energía. Entonces, el gran desafío que tiene ella es fluir”, comenzó señalando.

Además, dijo que “si miro el resto de los números, ella tiene una misión 5. Eso me habla de una persona que ama la libertad. Creo, ademas, porque tiene karma 4 en su nombre, que es una persona estructurada, rígida, que le gusta el orden”.

La modelo también comentó que la animadora debe aprender a disfrutar más. “El número de obstáculo 12 y 3 habla de una persona que tiene que aprender a disfrutar la vida, tener cuidado con el derroche. Porque a veces el 12 tiene que ver con ser niño, como que le falta madurar en algunas cosas. Son personas que pueden tener edad avanzada, pasar los 40, pero igual tener una niña adentro. Sanarla es un gran desafío”.

“Es una persona que debe tener cuidado con la rigidez, ser muy estructurada. No me cabe duda, que en algún momento como que puede resistirse a los cambios. Puede que no se lo haya tomado tan amablemente, por lo que este período 5, en donde ella entra en este 2018, es una invitación a que aprenda a fluir con los cambios. Ahora, como va a estar con cambio constantes…”

“Lo más probable es que, si siguen los cambios, podría cambiarse de casa televisiva, por ejemplo. Cambiar de la mañana a la tarde, o a la noche. La energía que la acompaña este 2018 es de cambio, movimiento, para viajar también”, terminó.