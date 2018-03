La simpática e ingenua respuesta de un niño sobre los seres vivos 20 marzo

La respuesta ya se ha convertido en viral en redes sociales.

Los niños siempre sorprenden con sus respuestas a todo. Ahora se ha hacho viral el cómo contestó un niño un ejercicio sobre qué son los seres vivos.

El tuitero LucasLeeBijoux compartió una foto de una tarea que debía realizar el pequeño, en la que debía diferenciar los seres vivos con los seres no vivos. A este niño se le hizo un poco difícil dibujar el ejemplo de seres no vivos, por lo que no encontró nada mejor que contestar dibujando un animal vivo y otro muerto.

Muchos de los usuarios de Twitter comentaron que el pequeño no se equivocó y apoyaron su tierna respuesta.