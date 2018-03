Creía que pasaría piola: Conductor trata de engañar a policía mostrando licencia de Homero Simpson

Un conductor de Buckinghamshire, en Reino Unido, lo detuvo la policía para un control y cuando le pidió sus documentos, este le entregó una licencia falsa, con el nombre de Homero Simpson.

La licencia era igual a las que se deben utilizar por los conductores británicos, pero esta tenía la foto del papá Simpson, su nombre e incluso su firma.

La historia rápidamente se hizo viral y aunque aún no se conoce la identidad del dueño de la licencia, muchas personas celebraron la ocurrencia.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below…

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 15, 2018