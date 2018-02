Gala Caldirola confirmó cuánto falta para el nacimiento de su hija 23 febrero

Faltan pocos días para que Gala Caldirola y Mauricio Isla se conviertan en padres, una de las noticias más esperadas por los seguidores de la pareja.

A través de Instagram, la ex chica reality publicó un texto en que llamó a las mujeres a no tener miedo del parto. “Futura mamá… Si no tienes miedo al dolor podrás sentir que en una contracción no hay temor, solo hay amor. Significa que se acerca el momento más hermoso de tu vida”, escribió.

En la misma publicación, una usuaria le preguntó sobre cuándo daría a luz, a lo que la pareja del “Huaso” le respondió que “en cualquier momento. Me dan una semana como máximo”.